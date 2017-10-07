(Görüntülü Haber) Amatör takımlara malzeme desteği

Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in Şahinbey Belediyesi, kentteki amatör ve mahalli spor takımlarına malzeme desteğinde bulundu. Şahinbey Belediyesi tarafından kentteki 75 amatör ve 30 mahalli takıma bin 890 çift krampon, eşofman takımı ve forma desteği verildi. Malzeme desteği için Şahinbey İlçe Stadı\'nda yapılan törene; Çanakkale Eceabat İlçe Kaymakamı Turan Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Çanakkale Eceabat Belediyesi Başkanı Adem Ejder, Şahinbey Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Güzel, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ile kulüp başkanları ve futbolcular katıldı. Törende konuşan Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak spora büyük önem verdiklerini ifada ederek şunları dedi: \"Şahinbey\'de göreve geldiğimiz günden bu yana spora ve sporcuya destek verdik bu desteğimiz bundan sonra da devam edecek. Bugün 105 takımımıza malzeme desteği sağlayacağız. Bu takımlara bin 890 adet eşofman, krampon, forma ve futbol topu hediye edeceğiz. Amacımız amatör kulüplerin ihtiyacı olan malzemeleri destekleri sağlamak. Daha önce de bu kulüplerimize bin 350 adet forma, şort ve tozluk hediye etmiştik. Sadece bununla da değil Şahinbey ilçemizdeki öğrencilerimize de spor malzemeleri desteği sağlıyoruz.\" Cuma Güzel ise, daha önce spor kulüplerinde yöneticilik yaptığını hatırlatarak, sporculara emek verenlere teşekkür etti. Başkan Güzel, \"Belediye olarak spora çok önem veriyoruz. Bizim 86 sosyal tesisimizde bu sahaların dışında spor eğitimi veriliyor. Beden eğitimi uzmanları ile bütün sosyal tesislerimizde alt yapısı yapılarak, spor tesisleri kurulmuş durumda. Şu anda spor köyümüzde de ciddi aşamalar kaydettik. Ben daha önce spor kulüplerinde de yöneticilik yaptım. Burada ki çok değerli hocalarım bize çok ciddi destek verdiler. Spor yöneticiliği çok zordur. Ben bundan dolayı emek veren hocalarımıza, kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyor, kutluyorum\" dedi. Konuşmaların ardından kulüplere malzemeleri teslim edildi.