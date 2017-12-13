(Görüntülü Haber) Amatör balıkçının oltasına 40 kiloluk yayın balığı takıldı

Adem GÜNGÖR/BORÇKA (Artvin), (DHA) - ARTVİN\'in Borçka ilçesindeki baraj gölünde balık tutan İbrahim Özçelik’in oltasına, 40 kilo ağırlığında ve 2 metre 10 santimetre uzunluğunda yayın balığı takıldı. Özçelik, bir yakının da yardımıyla uzun uğraşlar sonucu sudan çıkardığı balığı komşuları ile paylaştı. İzmir\'de yaşayan emekli İbrahim Özçelik (60), tatil için geldiği memleketi Borçka\'daki baraj gölünde balık tuttuğu sırada, bugüne kadar rastlamadığı yayın balığını gördü. Oltaya takılan 40 kilo ağırlığında ve 2 metre 10 santim uzunluğunda balığı sudan çıkarırken, güçlük çeken Özçelik, yeğeni İkram Özçelik\'ten yardım istedi. Bölgede türüne seyrek rastlanan yayın balığı, uzun uğraşlar sonucu gölden çıkarıldı. Hobi olarak balık tuttuğunu belirten Özçelik, sudan çıkardığı ve daha önce rastlamadığını belirttiği yayın balığını komşularıyla paylaştığını söyledi. Küçük yaştan beri amatör balıkçılığa meraklı olduğunu dile getiren Özçelik “Eskiden beri amatör balıkçılığa ilgim var. İlk kez böyle büyük bir balık yakaladım. 40 kilo gelen dev yayın balığını komşulara kilo kilo pay ederek, ikram ettim\" dedi.