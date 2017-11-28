(Görüntülü Haber) Amatör balıkçılar, göletteki balıklar için endişeli

Mesut IŞIK-Büşra KAYA-KOCAELİ (DHA)KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Denizli Göleti\'nde yapılan derinleştirme çalışmaları sırasında 20 binin üzerindeki balık az bir suyun içerisinde kaldı. Gebze Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği Başkanı Engin Özkan 20 binin üzerindeki balığın yaklaşık 1 metrelik suyun içerisinde kaldığını belirterek, balıkların yaşaması için önlem alınmasını istedi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü müteahhit firma aracılığıyla Gebze Denizli Mahallesi\'nde bulunan Denizli Göleti\'nde gövde yükseltme çalışması yapıyor. Derinleştirme çalışmaları kapsamında göletteki su çekilerek, gölette balıkların yaşaması için bir miktar su bırakıldı. Gebze Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği Başkanı Engin Özkan balıkların yaşamasının sağlanması için gerekli suyun tutulması gerektiğini belirterek, Burası yaz aylarında piknikçilerin, hem de biz amatör balıkçıların sürekli uğrak yeri olan bir göletti. Şu anda gölette çalışma yapılıyor. Aldığımız bilgiye göre yapılan çalışma hem derinleştirme, hem de büyütme çalışması. Tabi bizim korku ve endişelerimiz var. Su içerisinde 4-5 çeşit balık yaşamlarını sürdürüyorlar. Gölet özellikle sazan, tatlı su levreği ve kefal balıklarını barındırıyor. Eğer az daha bu seviyenin aşağısına düşerse buradaki balıklar yok olacak. Bu konuda endişelerimizi hem İl Tarım, hem de İlçe Tarım Müdürlüklerine bildirdik. Onlardan aldığımız bilgi suyun bu seviyede kalacağı ve balıkların zarar görmeyeceği. Hatta söz de aldık. Yapım bittikten sonra hem anaç, hem de yavru balıklandırma yapılacağı konusundaydı. Yaklaşık 2 milyon 400 bin metreküp su doluyor. Yapılacak çalışma ile göletin kapasitesi 5.1 milyon metreküpe çıkartılacak. Gece gündüz biz burada takipteyiz, nöbet tutuyoruz. Buradaki alanın tahmini derinliği 1 metredir, 20 bin ve üzeri balık sıkıştı. Oksijensizlikten bu hayvanlar telef olacaklar. Yaşayabilen yaşayacak, yaşayamayan ölecek. Rakama baktığımız zaman, popülasyona baktığımız zaman ve kalan suya baktığımız zaman fazla bir yaşam alanları kalmıyor dedi.