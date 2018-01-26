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(Görüntülü Haber) Amasyalı gençten anlamlı şiir

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA'da yaşayan Abdullah Coşkun (23), 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Afrin'in Yiğitleri' adlı şiir yazdı

26 Ocak 2018 18:46

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA\'da yaşayan Abdullah Coşkun (23), \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için \'Afrin\'in Yiğitleri\' adlı şiir yazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan Zeytin Dalı Harekatı\'na, Amasya\'da meyve alım satım işi yapan Abdullah Coşkun, anlamlı bir şiir yazarak destek verdi. Türk ordusunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı anlatan \'Afrin’in Yiğitleri\' adlı şiiri ile askerlerin yanında olduğunu söyleyen Coşkun, Türk bayrağı, Afrin Zeytin Dalı Harekatını anlatan poster ve yazdığı Afrin’in yiğitleri şiiri ile Türk milletini birlik ve beraberliğe çağıran Coşkun, yöreye özgü olan misket elmalarından da Afrin yazarak dua edip şunları söyledi: \"Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olarak Afrin’de mücadele eden ordumuza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hitafen bir şiir yazdım. Bunu yüce Türk milletiyle paylaşmak istiyorum. \'Mazluma dua olur döker, namerde Azrail olur çöker, sanmayın namlularından kurşun seker, yaşasın Afrin operasyonuna giden askerler. Halkın gönlünde halay çeker, yoksula, garibana yardım eder, kendi yer gerekirse ekmek, soğan, halkın her zaman el üstünde tutan Recep Tayyip Erdoğan. Doğrudan şaşmaz, hep doğruları söyler, yedi cihanda reisliğini herkes över, her şeyi Allah’tan ister, Recep Tayyip Erdoğan\'.\"

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