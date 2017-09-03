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(Görüntülü Haber) Amasya'da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA’da kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi

03 Eylül 2017 02:58

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA’da kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün Amasya-Turhal karayolu Yeşilöz köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan bayram tatili için memleketleri Tokat’a gitmek için yola çıkanların içerisinde bulunduğu Bahattin Gedik (57) yönetimindeki 34 RLZ 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Bahattin Gedik ile yanındaki Rabia (20) ve Zehra Gedik (56), Ahmet ve Fatma Al olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayı haber alıp olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizleri geçirdi. Gedik ve Al ailesinin yakınlarını güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, morga kaldırıldı. 

 

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