(Görüntülü Haber) Amasya’da ABD’nin Kudüs kararı protesto edildi

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) ve AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eylemle, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi protesto edildi. Amasya\'da GÖK-BİR ve AK Parti İl Başkanlığı tarafından ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi nedeniyle eylem düzenlendi. Eyleme katılanlar sloganlar atıp ABD\'yi ve İsrail\'i protesto etti. Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplanan yaklaşık bin kişi pankartlar taşıdı. Grup adına basın açıklaması yapan AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, \"Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış, ve bu bölgemizdeki sorunları depreştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs tüm Müslümanların kırmızıçizgisidir. Bu karar bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslamın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır\" dedi. Memur-Sen Amasya Şube Başkanı Recep Eliaçık ise \"Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci İsrailliler Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etmek cüretinde bulunmuşlardır. Kudüs’ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş, bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşu bir Müslüman namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatıyorum\" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.