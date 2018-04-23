T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Amasya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) - AMASYA’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, anıta çelenk sunma ve düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı

23 Nisan 2018 20:28

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) - AMASYA’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, anıta çelenk sunma ve düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Amasya\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilk olarak Yavuz Selim Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başladı. Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş ve öğrenciler tarafından Atatürk Anıtı\'na sunulan çelengin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası ilk tören sona erdi. İkinci tören Mehmet Çelebi Meydanı’nda yapıldı. Programa Amasya Valisi Osman Varol, 15\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, kurum müdürleri, STK’lar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 23 Nisan Çocuk Bayramı\'nda ilk olarak Amasya Valisi Osman Varol, 15\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, “Kendi refah ve mutluluğu için oyun çağındaki çocukları fuhuş, bağımlılık, istismar, organ ticareti gibi hususlarda kullanan, onların kanları ve canları üzerinden kalkınan sömürü düzenine son verecek, dünyayı bu yavrularımıza inşallah inşa edeceğiz” dedi. Konuşma sonrasında öğrenciler şiirler okuyup, hazırladıkları dans gösterilerini gerçekleştirdi. Kutlamada ana sınıfı öğrencileri dev Türk bayrağı açtılar. Amasya Valisi Osman Varol, 15\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tankçı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, öğrenciler ve vatandaşların balon uçurması ile program son buldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIAMASYADHAAMASYAdaNisan Ulusal EgemenlikBayramıAmasyaYavuz Selim MeydanındaMilli Eğitim Müdürü Dr Hüseyin GüneşAtatürk AnıtıMarşınınMehmetMeydanındaPrograma Amasya Valisi Osman VarolPiyade Eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24