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(Görüntülü Haber) Amanoslarda PKK'ya ait 5 sığınak ve 1 erzak deposu bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen 5 sığınak ve 1 erzak deposunda, patlayıcı, araç telsizi, çok sayıda av tüfeği fişeği ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi

21 Aralık 2017 18:17

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE\'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK\'ya ait olduğu tespit edilen 5 sığınak ve 1 erzak deposunda, patlayıcı, araç telsizi, çok sayıda av tüfeği fişeği ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, bulunan 5 sığınak içerisinde, 100 gram plastik patlayıcı, 8 büyük pil ile yapılmış düzenek, av tüfeği ve buna ait 32 fişek, araç telsizi, akım ölçer, radyo, 40 metre kablo, motosiklet aküsü, 500 gram tütün, 3 kalem pil, büyük pil, içeriğinde erzak listesi yazılı not kağıdı, 5 litre sıvı yağ, 4 kilo makarna, 4 kilo bulgur, 9 kilo tuz, 2 kilo toz şeker, 600 gram tahin, tencere, tepsi, 1 çift ayakkabı, kar maskesi, 1 yağmurluk, eldiven, testere, ayakkabı tabanlığı, makas, fincan, bağ makası, çorap, 2 tişört, parka, şeffaf naylon, 2 el feneri ve 2 kilo çay ele geçirildi. Ayrıca toprağa gömülü halde bidon içerisinde 3 çift ayakkabı, 1 demir bardak, 1 fincan ve 1 bıçak ele geçirildi. Yaşam malzemeleri ve patlayıcı madde olay yerinde imha edilirken, delil niteliği taşıyan ve üzerinde iz bulunduğu değerlendirilen malzemeler Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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