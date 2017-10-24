(Görüntülü Haber) Alüminyum fabrikasında yangın: 2 işçi dumandan etkilendi

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA\'da alüminyum fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, bugün 22.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi 3\'üncü Organize Sanayi Bölgesi 3\'üncü Sokaktaki bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Fabrikada makinaların bulunduğu bölümde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kauçuklara sıçraması sonucu hızla yayılan yangını fark eden işçilerden Süleyman Karataş ve Emrah Biçer, itfaiyeye haber verirken kendi çabalarıyla da müdahale etmek istedi. Ancak yoğun dumandan etkilenen Karataş ve Biçer, olay yerine gelen ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.