(Görüntülü Haber) Altnözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) HATAY\'ın Altınözü İlçesi\'nde bu yıl ilki düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı. Festivalin ilk gününde üreticiler ve zeytinyağı işletmecilerine \'Zeytinyağı Tadım Eğitimi\' verildi. Sultan Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde gerçekleştirilen zeytin tadım eğitimini Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Komisyon (UZZK) Başkanı Ümmühan Tibet verdi. Ülkemizdeki zeytin ağacı sayısı hakkında bilgiler veren ve Hatay\'ın bu sıralamada dördüncü olduğunu belirten Ümmühan Tibet, \"Antakya ağaç varlığı bakımından ülkemizde 3 veya dördüncü sıralarda, o konuda çekişme var. Ağaç varlığı 25 milyonla Aydın birinci, 20 milyonla İzmir ikinci, Manisa ve Antakya üçüncülük için yarışıyor, Antakya bu dönemde ağaç sayısında artış yaşandı, 2.5 - 3 milyon kadar Antakya\'daki ağaç varlığı artmış durumda\" dedi. Ülkemizdeki zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin büyük kooperatiflerle çalışan İspanya yerine, küçük aile şirketleriyle katma değeri yüksek ürünler üreten İtalya\'yı örnek alması gerektiğini vurgulayan Tibet, \"Zeytincilik sektörüne baktığımız zaman İtalya örneğini almalıyız. Çünkü orada küçük aile işletmeciliği ve katma değer, kalitesi yüksek ürünler var. İspanya\'da ise emtialaşmış ve çok yüksek üretim kapasitesinde, kalitesi yüksek ama kooperatifleşmesi çok yüksek, onların bir günde ürettiğini biz bir yılda üretiyoruz. Bizim katma değeri yüksek, coğrafi işaretleri alınmış, organik ürünlerle markalı ambalajlı ürünlere yönelmemiz ve aile başı gelirimizi bu yönde artırmamız lazım\" diye konuştu. KAYMAKAM UYGUR: HER FABRİKAYA BİR UZMAN LAZIM Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ise, ilçede bulunan her zeytinyağı fabrikasının bir tadım uzmanı bulundurması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: \"Türkiye\'deki her zeytin ağacından biri Hatay\'da yaşıyor, çok büyük bir değer, bu ne kadar biliniyor Hataylılar tarafından ben pek bilmiyorum. Her 10 ağaçtan birinin, her 10 litreden 1 litre zeytinyağının burada üretilmesinin bir anlam ifade etmesi gerek markalaşma, gerek coğrafi işaretler ve tadım eğitimleriyle uzmanların sizin ürünlerinize bir değer biçmesi gerekiyor, bizim Altınözü\'nde 40\'ın üzerinde zeytinyağı fabrikamız ve markalaşma yolunda önemli adımlar atan işletmelerimiz varsa, bu fabrikalarda birer tadım uzmanı bulundurmalıyız. Zeytinin ana vatanı Doğu Akdeniz\'se, bu sektöre Ege\'nin değil bizim yön vermemiz lazım.\" Yapılan açılış konuşmalarının ardından UZZK Başkanı Ümmühan Tibet tarafından, katılımcılara uygulamalı olarak zeytinyağının kalitesini anlamaya yönelik zeytinyağı tadım eğitimi verildi. Festival yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle sürecek.