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(Görüntülü Haber) Altıntaş'taki olaylarda gözaltına alınan 2 işçi adliyede

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'nın Altıntaş İlçesi'nde bölücü örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen ve çıkan olaylarda linç edilmekten polisler tarafından kurtarılan işçiler Abdulgafur Y

21 Ağustos 2017 21:22

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'nın Altıntaş İlçesi\'nde bölücü örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen ve çıkan olaylarda linç edilmekten polisler tarafından kurtarılan işçiler Abdulgafur Y. ile Serhat A. adliyeye sevk edildi. Altıntaş İlçesi\'nde baraj inşaatında çalışan Serhat A. ve Abdulgafur Y., geçen Perşembe akşamı ilçe merkezinde otomobille gezerken iddiaya göre \"Biz PKK\'lıyız\" diye bağırdı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hakaret içeren sözler sarf etti. Çevredekiler müdahale edince tartışma çıktı. Tartışma sonrası kalabalığın linç girişimde bulunduğu işçilerden Abdulgafur Y. kaldığı eve sığındı. Diğer işçi Serhat A. ise kaçtı. Evin etrafını saran kalabalıktan Abdulgafur Y.\'yi polisler kurtardı. Abdulgafur Y. ile sonradan polise teslim olan Serhat A. gözaltına alınarak Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi\'ne götürüldü. Terör örgütü propagandası yapmak, Atatürk ve Cumhurbaşkanına hakaret etmekle suçlanan Abdulgafur Y. ile Serhat A. bugün adliyeye sevk edildi.

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