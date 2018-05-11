(Görüntülü Haber) Altın yatırımcısına 'seçim' dopingi

Alparslan ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA, (DHA) Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, seçimlere gidilen süreçte altın almanın en doğru zaman olduğunu söyledi. 24 Haziran\'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, dolar ve euroda sürekli değişen kur oranları, altının ibresinin ne yönde seyredeceği konusunda yatırımcısını düşündürüyor. Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Altın fiyatlarının yükselişte seyrettiğini kaydeden Çelik, altının güvenli liman olduğunu vurguladı. Altın fiyatlarının dolara bağlı değiştiğini aktaran Çelik, Altın şu anda kuvvetli bir yükselişte. Daha çok yükseleceğini ve yatırımcısına daha çok kazandıracağını düşünüyoruz. Doların gidişatı yön belirliyor. Ben uzun vadede kesinlikle yukarı gideceğini belirtiyorum. Yatırımcılar açısından altın almak için doğru zaman dedi. PİYASALARDA ALTININ DURUMU Mayıs ayına 294.42 lira ile başlayan çeyrek altın, 8 Mayıs tarihinde 295,36 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaşmıştı. Çeyrek altın en son 287,65 liradan işlem gördü. Yarım altın 573,64 TL, Tam 1150,89 TL, Cumhuriyet altını ise 1187 TL\'den işlem gördü.