(Görüntülü Haber) Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu

Özgür Deniz KAYA - İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL,(DHA)- MARMARA Belediyeler Birliği (MBB) 7. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, MBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal’ın da katıldığı törenle sahiplerini buldu.



Beşiktaş\'ta bir otelde düzenlenen törene; MBB ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal ‘ın yanı sıra ödül alan il ve ilçelerin belediye başkanları, temsilcileri ve çalışanları katıldı. Altın Karınca Ödül Töreni\'nde yarışmaya müracaat eden 262 projeden 47\'si; afet yönetimi, ulaşım, kültür-sanat, sosyal belediyecilik, şehircilik alt yapısı, kurumsal gelişim, sürdürülebilir çevre yönetimi, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve iş birliği alanında ödüle layık görüldü.



“KENDİMİZE ÇOK HAKSIZLIK ETMEMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM\"



Törende konuşan Mevlüt Uysal, eski MBB başkanı olması nedeniyle bu yıl yarışmaya müracaat etmeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne teşekkür etti. Uysal, geçmişte Marmara Denizi\'ni temiz tutmak üzere oluşturulan MBB\'nin, şehirlerde yapılan hizmetleri takip ettiğini ve şehircilik adına yapılması gerekenleri yaptığını söyledi. Dünyada sanayi devriminden sonra şehirlerin yükünün gün geçtikçe arttığını, köyde şehirlere doğru bir akım başladığını ve şehirlerde yaşayanların oranının yüzde 70\'lerin üzerine çıktığını ifade eden Mevlüt Uysal, \"Belediyecilik alanında gelişmiş ülkelerle kendimizi kıyaslarsak kendimize çok haksızlık etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Belediyeler olarak yapmış olduğumuz çalışmalar gelişmiş ülkelerdeki şehirlerden çok aşağı kalan çalışmalar olmadığını düşünüyorum. Daha yapmamız gerekenler var ama bu konuna iyi bir noktaya geldiğimizi de düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.



“ALTIN KARINCA BELEDİYECİLİK ÖDÜLLERİ ÇOK GÜZEL BİR FIRSAT\"



Uysal sözlerine şöyle devam etti: “Bundan 20 sene önce belediyenin bütün işi vatandaşın evini suyu akıtmak, yolunu yapmak gibi rutin belediyecilik hizmetleriydi. Artık bu tür hizmetler büyük ölçüde tamamlandığı için vatandaşlarımızın sadece şehircilik adına değil sosyal kültürel konular başta olmak üzere her şeyiyle ilgilenmek konusunda önemli mesafeler kat edildi. Tecrübe paylaşımı için belediyeler birbiriyle iletişim kuruyor. Ancak özellikle MBB\'yi oluşturan belediyeler olarak bilgi ve tecrübe paylaşımında daha etkin olmak zorundayız. MBB\'ye bağlı 191 belediyemizin daha etkili tecrübe paylaşımını daha etkin hale getirmek için Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri çok güzel bir fırsat. Altın Karınca; belediyelerimizin tatlı rekabetini, tecrübelerini paylaşımını, yapılan işlerin halka daha doğrudan anlatımını içinde barındırıyor. Geçmişte Altın Karınca Ödülü alan projeler anında diğer belediyeler için örnek olmuş, uygulanmaya başlanmış. Belediyeler bu ödül sayesinde yaptığı projesini kendi belediyesinde vatandaşlara daha kolay duyurmuş. Hatta bu projeler bütün Türkiye\'de hatta dünyadaki başka şehirlere örnek olabiliyor. İnşallah bu yıl ödül alan projeler de daha geniş kitleye ulaşan projeler haline gelecek.\"





9 KATEGORİDE 47 İL VE İLÇE BELEDİYESİNE ÖDÜL





Ödül alan projelerin belediyelerine ve güzel projeler ürettiği halde yarışmaya müracaat etmeyen belediyelere teşekkür eden Başkan Mevlüt Uysal, bu yıl ilk defa Altın Karınca Ödüllerinin sadece 1. olan belediyelere verildiğini ve bunun doğru olduğunu kaydetti. Uysal konuşmasının ardından 9 ayrı kategoride başarılı bulunan 47 il ve ilçe belediyelerine ödüllerini takdim etti. Törenin sonunda ödül alan bütün belediye başkanları ile yöneticileri Başkan Mevlüt Uysal ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.