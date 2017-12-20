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(Görüntülü Haber) Altı Nokta Körler Derneği'ndeki hırsızlık: Yakalanan kişinin 50 suçtan kaydı çıktı

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Altı Nokta Körler Derneği'ndeki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan kişinin 50 suçtan kaydı çıktı Altı Nokta Körler Derneği'nin Şişli İzzet Paşa Mahallesi'ndeki ofine 14 Kasım'da giren kişi cüzdan ve çantaları ça

20 Aralık 2017 18:08

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Altı Nokta Körler Derneği\'ndeki hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan kişinin 50 suçtan kaydı çıktı Altı Nokta Körler Derneği\'nin Şişli İzzet Paşa Mahallesi\'ndeki ofine 14 Kasım\'da giren kişi cüzdan ve çantaları çaldı. Hırsızlıkla ilgili Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışma kapsamında hırsızlık yaptığını belirlediği V.Y.\'yi Beyoğlu\'nda gözaltına aldı. Yapılan araştırmada V.Y.\'nin yaklaşık 50 suçtan kaydının bulunduğu, \'Hırsızlık\' suçundan da aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan V.Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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