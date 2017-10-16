(Görüntülü Haber) Alperen'in ölümüne neden olanlar hakkında dava açıldı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, kreş servisinde unuttukları 3 yaşındaki Alperen Sakin\'in ölümüne neden olduğu iddia edilenler hakkında, Karşıyaka Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Soruşturmada servis şoförü T.İ. ile okulu müdürü Y.İ. halen tutuklu bulunuyor. Çiğli\'de geçen 15 Ağustos\'ta, kreşe giden 3 yaşındaki Alperen Şahin, uyuduğu okul servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcılığın görevlendirdiği bilirkişinin hazırladığı raporda, okul sahibi Y.İ., eşi servis aracı şoförü T.İ., mesul müdür B.G., öğretmen A.G., \'asli kusurlu\' bulunmuştu. Rehber personel 17 yaşındaki D.K.\'nın ise \'tali kusurlu\' olduğu belirtilmişti.