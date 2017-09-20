(Görüntülü Haber) Alper Potuk Beşiktaş maçından alnımızın akıyla çıkacağız

Hocamız görev verdiği takdirde karşılaşmaya hazırım

Taraftarlarımızı sevindirip onlara bir özür maçı sunmak istiyoruz

Yabancı konusunda konuşmak istemiyorum

Galatasarayla görüşme olmadı

Şans faktörünün bize dönmesiyle beraber çok daha iyi günler göreceğimizi düşünüyorum

Alper Potuk, Büyük maçlar oynamak ve bu maçları kazanmak Fenerbahçe\'nin geleneklerinden. Hep alnımızın akıyla çıktık böyle maçlardan. İnşallah yine Cumartesi akşamı da alnımızın akıyla çıkacağız dedi.

Fenerbaçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idman ile sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Alper Potuk, hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı ile ilgili, Cumartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maç bizim için hem moral hem de çıkış maçımız olabilir diye düşünüyorum. Geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor galibiyeti takıma çok iyi bir hava getirdi. Bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz, siz de görmüşsünüzdür antrenmanlarda. Dediğim gibi çok önemli bir maç hem bizim için hem de tüm Fenerbahçe Camiası için. Bizim geleneklerimizden bir tanesi böyle maçlar. Hep alnımızın akıyla çıktık böyle maçlardan. İnşallah yine Cumartesi akşamı da alnımızın akıyla çıkacağız dedi.

HOCAMIZ GÖREV VERDİĞİ TAKDİRDE KARŞILAŞMAYA HAZIRIM

Sakatlığı ve fiziksel durumuyla ilgili olarak Alper, Vardar maçında şanssız bir sakatlık yaşamıştım. Geçen hafta 1-2 antrenmana katıldım arkadaşlarımla. Son maçta da 10-15 dakika oynadım ve üzerimde bir korku vardı onu attım. Bu da benim açımdan çok iyi oldu. Hocamız görev verdiği takdirde karşılaşmaya hazırım dedi.

TARAFTARLARIMIZI SEVİNDİRİP ONLARA BİR ÖZÜR MAÇI SUNMAK İSTİYORUZ

Derbi maçların önemine değinen Alper, Derbi maçlarında gerçekten hiç dış etken olmasına gerek yok motive olmamız için. Bütün futbolcular bu maçları bekler. Çok keyifli maçlardır. Dediğim gibi bizim de çok iyi oynadığımız maçlar derbi maçları. Geldiğimden beri 5 senedir çoğu derbiyi, özellikle içerdeki maçların çoğunu kazandık, 1-2 berabere bitirdiğimiz maç oldu. Cumartesi akşamı taraftarlarımızı sevindirip hem onlara bir özür maçı sunmak istiyoruz ki; açıkçası onları bu sene üzdük biraz. Hem kendimizi affettirip hem de yolumuza emin adımlarla devam edeceğimiz bir maç olacak diye düşünüyorum. Taraftarlarımız zaten böyle maçların önemini, kıymetini çok iyi biliyor ve bize çok iyi destek veriyorlar. Dediğim gibi Fenerbahçe Camiası için bu tür büyük maçlar bir gelenek. İnşallah biz de bunu devam ettirmek istiyoruz diye konuştu.

YABANCI KONUSUNDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Yabancı konusuna girmek istemediğini söyleyen Alper Potuk, Bu konuyu herkes konuşuyor. Ben şu an konuşmak istemiyorum. Bir şey söylemek istemiyorum. Zaten, gerekli olan herkes bu konu üzerinde konuşuyor dedi.

GALATASARAYLA GÖRÜŞME OLMADI

Menajerinin Galatasaraylı yöneticilerle görüştüğü haberlerini yalanlayan Alper Potuk, Öncelikle benim bir menajerim yok. Bu haberlerin çıkmasına gerçekten gülüyorum ben de. Özellikle böyle bir maçın öncesinde çıkması çok komik. Ben Fenerbahçe\'nin futbolcusuyum. Camiamız, Yönetimimiz devam etmek isterse gönül rahatlığıyla hemen devam edebilirim dedi.

ŞANS FAKTÖRÜNÜN BİZE DÖNMESİYLE BERABER ÇOK DAHA İYİ GÜNLER GÖRECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Geçen maçlardaki şansızlıklardan yakınan Alper, Bu seneki maçlarda şans faktörü bizim çok yanımızda değildi, kötü goller yedik. Bize yakışmayan basit goller yedik ve bunun neticesinde kötü sonuçlar aldık. Biraz şans faktörünün bize dönmesiyle beraber çok daha iyi günler göreceğimizi düşünüyorum ben. Takım olarak bunu son Alanya maçında da gösterdiğimiz düşünüyorum. Çok iyi mücadele ettik, iyi oynadık ve iyi de bir sonuç aldık. Motivasyonumuz, moralimiz yerinde dedi.

Üzerlerinde Kadıköy baskısı gibi bir etken hiç olmadığını belirten Alper Potuk, Kadıköy bize hiç bir zaman baskı olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde Kadıköy\'deki maçlarımızın yüzde 80-90\'nını kazandık. Böyle maçları da hem takım hem de taraftar olarak daha isteyerek, daha motive olarak oynuyoruz. O yüzden Kadıköy baskısı diye bir tabiri ilk defa sizden duyuyorum. Bizim hiç öyle bir düşüncemiz yok diyerek