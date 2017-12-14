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(Görüntülü Haber) Almanya Başkonsolosluğu'na gelen paket polisi alarma geçirdi (3)

Fünye ile patlatılan şüpheli paketten lokum ve kolonya çıktı

14 Aralık 2017 19:34

Fünye ile patlatılan şüpheli paketten lokum ve kolonya çıktı. Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA Gümüşsuyu\'nda bulunan Almanya İstanbul Başkonsolosluğu\'na kurye ile gelen bir paket şüpheli bulundu. Bomba uzmanlarınca fünye ile kontrollü olarak patlatılan paketten lokum ve kolonya çıktı. Almanya İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik görevlileri, saat 14.00 sıralarında bir kuryenin getirdiği paketi bomba uzmanı K9 köpeğine kontrol ettirdi. Köpeğin pakete tepki vermesi üzerine polis haber verildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, başkonsolosluğun bulunduğu İnönü Caddesi güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Çağrılan bomba imha uzmanları, Başkonsolosluk girişindeki kaldırım üzerindeki şüpheli paketi, yanlarında getirdikleri detektör köpekle kontrol etti. Köpek tepki verince bomba uzmanı, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek pakete fünye yerleştirdi. Ardından kontrollü patlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, paketten çıkanların incelenmesini yaptı. Paketin içerisinden çıkan lokum ve kolonya detaylı inceleme için emniyete götürüldü.

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