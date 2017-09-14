(Görüntülü Haber) Alman turist ölü bulundu

ALANYA,(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde tatil yapan Alman 39 yaşındaki Dominik Alfred Alexander, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Damlataş Mahallesi\'ne tatil için gelen Alman Dominik Alfred Alexander, bir otele yerleşti. Dün sabah temizlik görevlisi odaya girdiğinde Alexander\'in yerde hareketsiz yattığını gördü. Görevli durumu otel yetkililerine, onlar da polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Dominik Alfred Alexander\'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.