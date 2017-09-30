(Görüntülü Haber) 'Alman Noel Baba'dan 'Türkiye'ye gelin' çağrısı

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)- \'ALMAN Noel Baba\' olarak bilinen ve bu yıl 19\'uncu kez Antalya\'nın Demre İlçesi\'ne gelen Wolfgang Kimming Liebe, Almanlara tatil için tekrar Türkiye\'ye gelmeleri çağrısında bulundu. Liebe, \"Gelin tatilinizi Türkiye\'de yapın. Burada yaşam gayet güvenli\" dedi. Almanya\'da uzun süreden bu yana \'Noel Baba\' misyonu yürüten Wolfgang Kimming Liebe, yatla dünyaca ünlü Kekova\'da tura çıktı. Korsanlar Mağarası\'nı, Batık Kenti ve Simena Antik Kenti\'ni gezen Liebe, turistleri selamladı. Ünlü Gökkaya Koyu\'ndan Alman turistlere \"Türkiye\'ye gelin\" çağrısı yapan Liebe, şöyle konuştu: \"Gelin tatilinizi Türkiye\'de yapın. Burada yaşam gayet güvenli. İnsan bu sahillerde kendini çok iyi hissediyor. Sizlerin Türkiye\'de güven içinde, mutlu bir tatil yapmanız için insanlar olağanüstü bir çaba harcıyor. Sadece Noel Baba burada yaşadığı için burada tatil yapmıyorum. Yıllardır burada birçok arkadaş edindiğim için geliyorum. Bütün Almanları, tekrar Türkiye\'ye gelmeye, tatil yapmaya davet ediyorum. Dünyanın en güzel yerlerini göreceksiniz. Kendinizi güvende hissedeceksiniz.\" Wolfgang Kimming Liebe, buradan Noel Baba\'nın doğduğu yer olan Kaş İlçesi\'ndeki Likya Birliği\'nin başkenti Patara Antik Kenti\'ni ziyaret etti. \'Dünyanın ilk demokratik meclisi\' olarak nitelendirilen \'Likya Birliği Meclisi\'ni, ana caddeyi ve ünlü Patara Plajı\'nı gezen Liebe, yabancı turistlerle fotoğraf çektirdi. Liebe burada da, \"Noel Baba\'nın doğduğu şehirdeki dünyanın ilk demokratik meclisinden, dünyaya barış çağrısı yapıyorum. Dünyada sorunlar konuşarak, diyalog yoluyla çözülmeli. Silahla çözüm olmaz.\" Ardından Demre\'ye dönerek Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu\'yu, makamında ziyaret eden Liebe, Demrelilerin kendine gösterdiği ilgi ve yakınlık için teşekkür etti. Topcu, Alman Noel Baba\'ya hediye verdi.