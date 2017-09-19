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(Görüntülü Haber) Alman geline Trakya düğünü

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNELİ Murat Çatalçekiç, üniversite değişim programı kapsamında gittiği Almanya'da tanıştığı Sarah Koetschan ile Tunca Nehri kıyısındaki tesislerde Trakya düğünü ile evlendi

19 Eylül 2017 19:52

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNELİ Murat Çatalçekiç, üniversite değişim programı kapsamında gittiği Almanya\'da tanıştığı Sarah Koetschan ile Tunca Nehri kıyısındaki tesislerde Trakya düğünü ile evlendi. Alman gelin Sarah Koetschan, 9-8\'lik Roman havası eşliğinde göbek atıp davul çalarak gönlünce eğlendi. Edirne Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi işadamı Feridun Çatalçekiç\'in oğlu Murat Çatalçekiç üniversite değişim programı sırasında tanıştığı Alman Sarah Koetschan ile tanıştı. Birbirlerini seven genç çift evlenme kararı aldı. Edirne\'nin tarihi mekanlarında çekilen düğün fotoğraflarının ardından nehir turu yapan çift, Tunca Nehri kıyısındaki bir tesiste kentin ileri gelen işadamları ve davetlilerin katıldığı düğünde, Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan\'ın kıydığı nikahla birbirlerine \'evet\' dedi. Türk örf ve adetlerine göre başlayan düğün, Trakya usulü 9-8 çalınan müzikle devam etti. Çalan müzikten etkilenen gelin Sarah Koetschan, eşi Murat Çatalçekiç ile göbek attı. Davetlilerin de eşlik ettiği piste hızını alamayan gelin davul çalıp gönlünce eğlenirken, kızını göbek atarken gören baba Harry ile anne Marianne Koetschan, eşlik edip piste göbek atıp oynadı. Alman gelin Sarah Koetschan, göbek atmayı çok sevdiğini belirterek, \"Trakya müziği ile oynamak çok güzeldi. Türkiye\'ye sık sık geldiğim için birkaç Türk düğününe katıldım. Türk gelenekleri hakkında önceden biraz haberim vardı. Ortama uyum sağlamaya çalıştım. Çok güzel bir gündü, iyi bir anı oldu. Türk yemekleri çok beğeniyorum, özellikle sarmaya bayılıyorum. Türk yemeklerinden azda olsa yapmayı öğrendim. Türk insanı çok kibar, misafirperver. Eşimi ve Türkiye\'yi çok seviyorum\" dedi. Damat Murat Çatalçekiç, \"Eşimi üniversitede öğrenci değişimi programı ile Almanya\'ya gittiğimde tanıdım. Kendisiyle uzun süre görüşmemizin sonrası evlenme kararı verdik. Ben Almanya\'nın Frankfurt şehrinde serbest denetçi olarak çalışıyorum. Eşim Sarah da ünlü bir marketing şirketinde müdürlük yapıyor\" dedi.

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