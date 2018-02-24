(Görüntülü Haber) Alkollü yakalanan sürücüye 'çelişkili alkol oranı' beraati

Murat KÜÇÜK BOLU, (DHA) BOLU\'da, polisin yaptığı alkol testinde 117 promil alkollü çıkan, 2 saat sonra hastanedeki kan tahlilinde ise 8.53 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Murat Y., \'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak? suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan alkol oranları arasında çelişki olduğu gerekçesiyle beraat etti. Geçen yıl Eylül ayında polis tarafından yapılan yol uygulamasında bilgisayar programcılığı yapan Murat Y.\'nin kullandığı otomobil durduruldu. Polisin Murat Y.\'ye üflettiği alkolmetrede 117 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulup alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 876 TL para cezası kesildi. Murat Y. karakolda verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldıktan sonra kan testiyle alkol oranı ölçümü yaptırmak için hastaneye gitti. Murat Y.\'nin alkolmetreye üfledikten yaklaşık 2 saat sonra yaptırdığı testi sonucunda kanındaki alkol oranı 8.53 promil olarak ölçüldü. Cumhuriyet Savcılığı tarafından alkolmetreye ilk üflendiği zaman ölçülen 117 promil alkol oranı üzerinden iddianame hazırlandı. İddianamede, Murat Y.\'nin 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin güvenli sürüş yeteneğini kaybettirdiği anlaşıldığı gerekçesiyle \'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma\' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi. Dava, Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Murat Y.\'nin avukatı Ahmet Fırat Burkucu, mahkemeye alkolmetreye üfledikten 2 saat sonra hastanede kan tahlili ile 8.53 promil alkol oranını da sundu. Yaklaşık 5 ay süren yargı sürecinin ardından mahkeme, Murat Y.\'nin polis tarafından yapılan ölçümde 117 promil alkollü olması ve bu ölçümden yaklaşık 2 saat sonra kan tahlili yoluyla yapılan alkol kontrolünde 8.53 promil alkollü olmasının çelişkili olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme, ayrıca kandaki alkol oranının tıbben her saat 15 promil oranında azaldığına dikkat çekerek, sanığın alkolmetreye ilk üflediği zaman yasaya göre suç teşkil etmeyen 45-46 promil alkollü olduğu sonucuna vardı. Murat Y.\'nin polis tarafından yapılan alkol kontrolü ve hastanedeki alkol kontrolü arasındaki oranlarda çelişki olduğu gerekçesiyle beraatine karar verildi. Murat Y., kararın ardından kanında çıkan alkol oranın yasal sınırın altında olduğu gerekçesiyle el konulan ehliyetini geri almak ve para cezasının iptali için de başvuru yaptı. Murat Y.\'nin avukatı Ahmet Fırat Burkucu, çelişkinin alkolmetrenin yanlış ölçümünden kaynaklanmış olabileceğini ifade ederek, Bu çelişki alkolmetrede arıza olabileceğinden bahisle olmuş olabilir. Genellikle polisin, alkolmetresinde hata olabiliyor. Çünkü kalibrasyon oranlarının yapılmadığı ya da daha önce alkollü birinin üflediği alkolmetrelerde teknik olarak sıfırlanma olmadığı için cihazlar hatalı tespitler yapabiliyor. Bu durumlarda kan testi karar verme aşamasında daha önemlidir. Çünkü kan testinde hata payı daha az olabiliyor ve kan testiyle daha kesin sonuçlara varılıyor dedi.