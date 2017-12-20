(Görüntülü Haber) Alkollü ve ehliyetsiz araç kullandı, polis aracına çarptı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, yönetimindeki hafif ticari araçla, önündeki polis aracına çarpan Gökhan Gül (28), ardından kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan Gül\'ün yapılan ölçümde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gül\'ün alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz olduğu da belirlendi. Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Piri Esad Caddesi\'nde meydana geldi. Gökhan Gül, yönetimindeki 42 HY 508 plakalı hafif ticari araçla, önündeki devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu ekip aracına çarptı. Gül, ardından durmayarak, kaçmaya başladı. Gül, kısa süren kovalamacanın ardından Adana Çevre Yolu\'nda durduruldu. Yapılan ölçümde, Gül\'ün, 2.00 promil alkollü olduğu saptandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Gül\'ün, daha önce alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Gül hakkında ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 5 bin 700 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.