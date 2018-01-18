(Görüntülü Haber) Alkollü sürücünün neden olduğu kazada 8 kişi yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, kavşağa kontrolsüz giren 1.03 promil alkollü sürücü yönetimindeki otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı. Kaza, dün gece Atatürk Bulvarı\'ndeki Namal Kavşağı\'nda meydana geldi. Onur Beyazıt yönetimindeki 06 HKT 56 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz çıkan Resul K. yönetimindeki 06 L 2984 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atıp ters dönen otomobilde sürücü Resul K. ile aynı araçta bulunan Özgür Çiftçi ve Berkay Oluğ ile diğer otomobilin sürücüsü Onur Beyazıt, Vildan Arslan, Elif Sena Yılmaz, Gizem Sümüş ve Sümeyye Armağan yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Ters dönen otomobilden benzin ve gaz sızıntısına karşı itfaiye ekipleri su sıkarak önlem almaya çalıştı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Takla atan otomobiln sürücüsü Resul K\'nın kan testi sonuçlarına göre 1.03 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.