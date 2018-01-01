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(Görüntülü Haber) Alkollü sürücüden polise 'Bir daha yazmayın' isteği

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, 2

01 Ocak 2018 13:51

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, 2.48 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Ayhan E., kendisini durduran polise \"Bir hafta önce ceza yedim. Bir daha yazmayın, ne olur\" dedi. Ayhan E.\'ye 2 bin 639 TL ceza kesildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde, kentin iki noktasında denetim yaptı. Albay Karaoğlanoğlu Caddesi\'ndeki kontrol noktasında durdurulan sürücü Ayhan E.\'nin 2.48 promil alkollü olduğu belirlendi. Ceza yememek için polisi ikna etmeye çalışan Ayhan E., \"Bir hafta önce ceza yedim. Bir daha yazmayın, ne olur. Ekmeğimle oynamayın. Evim, buradan 100 metre ilerisi; yapmayın. Ben işçiyim. Beton attık. Arkadaşlarla 2 bira içtim. Yılbaşı kutlaması ihtimali yok bizim. 2 bira içtim. 2 tane de fazla kaçırdım. İçtim geldim, sıkıntı yok yani\" dedi. Daha önce de aracı alkollü kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edilen Ayhan E.\'ye 2 bin 639 TL ceza kesildi. Otomobil ise olay yerine çağrılan Ayhan E.\'nin arkadaşına teslim edildi. Öte yandan Karabük Valisi Kemal Çeber, beraberinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya ile denetim yapan polisleri ziyaret edip, yeni yılını kutladı.

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