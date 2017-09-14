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(Görüntülü Haber)  Alkollü sürücü otomobille park halindeki araçlara çarptı

    Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde park halindeki araçlara çarparak duran otomobilin sürücüsü 2

14 Eylül 2017 14:23

 

 

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde park halindeki araçlara çarparak duran otomobilin sürücüsü 2.02 promil alkollü çıktı.

Kaza, dün gece ilçe merkezinde Sahil Bulvarı\'nda meydana geldi. 60 yaşındaki Mehmet B. yönetimindeki 34 PF 182 plakalı otomobil, iddiaya göre yol kenarındaki park yerinden çıkmaya çalışan Gülseren Acar\'ın kullandığı 06 FKP 11 plakalı otomobil ile park halindeki başka bir otomobile çarptı. Gülseren Acar\'ın aracı da yine park halinde bulunan başka bir otomobile çarptı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada alkol testi yapılan Mehmet B., 2.02 pramil alkollü çıktı. Mehmet B.\'nin daha önce alkollü araç kullandığı için 6 ay ehliyetin el konulduğu belirlendi. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün 2 yıl süreyle ehliyetine el konulurken para cezası da uygulandı.

 

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