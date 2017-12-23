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(Görüntülü Haber) Alkollü sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, 1

23 Aralık 2017 17:07

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, 1.94 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma çıktıktan sonra sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Sürücü yaralanırken, arkadaşı öldü. Kaza, saat 05.30 sıralarında, 100\'üncü Yıl Mahallesi Balıklar Kayası Mevkii\'nde meydana geldi. 24 yaşındaki Nazım Özkan yönetimindeki IL 262 LA yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirince araç kaldırıma çıktıktan sonra savrularak sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Otomobil ağaca çarparak durdu. Kazada yaralanan Nazım Özkan ile arkadaşı 24 yaşındaki Hüseyin Ören yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ören yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazım Özkan yapılan alkol muayenesinde 1.94 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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