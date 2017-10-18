(Görüntülü Haber) Alkollü kişinin 'Cinnet geçirdim, eş ve çocuklarımı vurdum' ihbarı polisi alarma geçirdi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, \"Cinnet geçirdim, eşimi ve çocuklarımı vurdum\" ihbarı üzerine operasyon düzenlendiği evde asılsız ihbarla karşılaştı. Olay, saat 04.00 sıralarında Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi Mercimek Sokak\'taki 3 katlı apartmanın giriş katında tek başına oturan M.A. iddiaya göre 155\'i arayarak, \"Cinnet geçirdim, eşimi ve çocuklarımı vurdum\" ihbarında bulundu. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin çağrısına rağmen M.A. evin kapısını açmadı. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Özel hareket polisleri kapıyı koçbaşı yardımıyla kırarak içeri girdi. Burada yapılan incelemede M.A.\'nın evde kanepe üzerinde sızarak uyuduğu ve asılsız ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Alkollü olduğu belirtilen M.A.\'nın asılsız ihbarı ardından özel harekat polisleri mahalleden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.