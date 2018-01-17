(Görüntülü Haber) Alkollü içecek krizi yaşanan fuara bir içki firması katıldı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bu yıl 25\'incisi düzenlenen Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı için sözleşme imzalanan alkollü içecek firmalarına, fuara bir hafta kala katılamayacakları duyuruldu. Sorun dün akşam itibariyle çözüldü, ancak 14 firmadan sadece biri fuara katıldı.



Antalya\'da ANFAŞ tarafından düzenlenen 29\'uncu Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı (Hotel Equipment) ile 25\'inci Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı\'nın (Food Product) açılışı yapıldı. Önceki tüm fuarlarda alkollü içecek firmalarının da özel bir bölümde katılım sağladığı ve tadım yapılabilen Food Product\'a bir hafta kala, sözleşme imzalanan 14 alkollü içecek firmasına katılımlarının iptal edildiği duyuruldu.



SADECE BİR FİRMA KATILABİLDİ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak\'ın konuyu gündeme getirmesinin ardından kent yöneticilerinin de devreye girmesiyle alkollü içecek firmalarının fuara katılımıyla alakalı engel dün akşam saatlerinde kaldırıldı. Engelin kaldırılmasının ardından fuara sadece bir firma katıldı. Bugün saat 11.00\'de açılan fuarda, alkollü içecek firmaları için ayrılan özel alandaki bir stant dışındaki diğer bölümler boş kaldı.



FUAR VE KONGRE TURİZMİ ÇOK ÖNEMLİ



Hotel Equipment ve Food Product fuarlarının açılışı ise mehter takımı gösterisiyle yapıldı. Açılışa Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, ATSO Başkanı Davut Çetin, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür vekili Mustafa Özen, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi, turizm sektörü temsilcileriyle yabancı konuklar katıldı. Fuar açılışında konuşan Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, doğası, tarihi, kültürel değerleri, misafirperver insanları ve modern altyapısıyla Antalya\'nın turizmdeki yeri ve öneminin çok iyi bilindiğini söyledi.



\'REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ\'



ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, alkollü içecek firmalarının katılım engeliyle ilgili tartışmaların ardından fuara katılım sağlayan bir firma olduğunu belirtti. Bıdı, “Burada inşaat alanımızı büyüttüğümüzden müracaatta geç kaldık. Ama sayın valimizin de desteğiyle hızlandırıldı ve dün akşam ruhsatımızı aldık. Şu anda alkol standı var, insanlar tadım yapabilir. Ama tabi burası herhangi bir lokanta gibi oturup bir bardak, yarım bardak değil ama tadım yapabilir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz, ANFAŞ\'ın reklamı oldu ama sonuçta biz kimseyi mutsuz etmedik. Güya 15-20 firma ayrılmış. Sadece bir firma ayrıldı. Başka bir firma da onun yerini aldı, başka hiçbir sorun yok. İki kişi müracaat etti. Biraz gecikme oldu ama gelecek yıl buraya bütün alkollü içecek firmalarını davet ediyorum. Hiçbir sorun yok. Bunu net olarak söylüyorum. Ruhsatımızı bir ay önceden müracaat edip alacağız. Keşke Türkiye\'deki bütün alkollü içecek firmaları gelip katılsa\" dedi.



BİR HAFTA KALA \'KATILAMAZSINIZ\' DENİLDİ



Fuara katılan tek firma olan Yalçın Şarapçılık sahibi Murat Yalçın, fuara katılım için sözleşme imzalamalarına rağmen bir hafta kala nedenini bilmedikleri bir şekilde kendilerine katılamayacaklarının bildirildiğini ve son anda bu karardan dönüldüğünü söyledi. Yalçın, “Bundan bir hafta öncesine kadar satışlara başlanılmış olmasına rağmen çok sayıda firma ana üretici ve en az çift haneli ciddi bayiliklerin bulunduğu firmalar fuara katılacaktı. Sözleşmeler yapılmıştı. Fakat fuara bir hafta kala hiçbir mazeret gösterilmeden, yiyecek içecek fuarlarında alkollü içecek firmalarına yer verilmeyeceği söylendi. Daha sonra bu elektronik posta ortamında da bizlerle paylaşıldı. Biz mevzuatı ve gerekçeyi öğrenmek istedik. \'Çok ciddi yatırımlarımız var, bir hafta kalmış fuara yurtdışından misafirlerimiz geliyor ciddi heyetler gelecek, biz bunların biletlerini aldık, konaklamalarını ayarladık, bir hafta kaldı. Sektördeki tüm tüketicilerimize fuara katılacağımızı duyurduk. Bu ivedi verilebilecek bir karar değil\' diye itiraz ettik. Sonrasında da konuyu değerli yöneticilerimizle ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak gündeme getirdi\" diye konuştu.



KEŞKE YAŞANMAMIŞ OLSAYDI



TAPDK\'nın mevzuatında böyle bir karar olmadığını söylediklerini belirten Yalçın, sorun çözülmüş olmasına rağmen üzüntü verici bir durum oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:



\"Sayın Valimle ve ANFAŞ yönetimiyle yapılan görüşmeler neticesinde sorun çözüldü. Fakat üzücü olan şey, evet fuara katıldık, dün saat 16.30 itibariyle karar bize tebliğ edildi. Fuara katılabileceğimizi söylediler. Üzücü olan hazırladığımız bütün altyapıyı bir hafta kala atmış, umudu kesmiştik. Yöneticilerimiz bu konuda bize dönüş yapmasaydı ciddi mağduriyetimiz söz konusuydu. Geçen yıllarda İstanbul, İzmir dahil fuarların tamamına katıldık, tadım ve tanıtım yasağı yoktu. Bizimle birlikte katılacak 14 firma vardı. Fakat yasak nedeniyle firmalar da umudunu kesip katılmadılar. Yasak kalktı ama doğal olarak bir gün içinde diğer firmaların tekrar fuara katılabilmesi için lojistik imkanları kalmadı. Karardan dönülmüş olması keyif verici ama sektör adına üzüntülüydü, keşke yaşanmamış olsaydı.\"

