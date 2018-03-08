T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Alkollü gencin tekme attığı bisikletten düşen 2 aylık Suriyeli bebek öldü (2)

BABA: CEZALANDIRILSIN Elektrikli bisikletteki Suriyeli annenin kucağından düşerek ölen 2 aylık Esma Mansur'un babası Muhammet El Mansur (23), kızının ölümüne neden olan zanlının cezalandırılmasını istedi

08 Mart 2018 19:48

BABA: CEZALANDIRILSIN Elektrikli bisikletteki Suriyeli annenin kucağından düşerek ölen 2 aylık Esma Mansur\'un babası Muhammet El Mansur (23), kızının ölümüne neden olan zanlının cezalandırılmasını istedi. Eşi ve çocuklarıyla gezintiye çıktığında Abdulkarim Başar tarafından motorsiklete tekme atıldığını söyleyen Mansur, \"Eşimi ve bebeği de alarak motorsikletle kayınbabamı ziyarete gitmiştik. Dönerken adam bizi iterek yere düşürdü. Daha sonra çocuğu alıp eve geldik. Ambulansa haber verdik, çocuğu alıp hastaneye götürdük. Hastanede çocuğumun öldüğünü öğrendik. Polis hastanede soruşturma açtı. Şikayetçiyim, davamız devam ediyor. Cezalandırılmasını istiyorum\" diye konuştu. Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BABA CEZALANDIRILSIN ElektrikliSuriyeliEsma MansurMuhammet El MansurEşiAbdulkarim BaşarMansurDönerkenDahaAmbulansaHastanedePolisCezalandırılmasınıAkifDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24