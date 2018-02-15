(Görüntülü Haber) Alışverişe dalan kadının cebinden telefonu böyle çaldı

Canan ALTANTAŞ DİYARBAKIR,(DHA) Diyarbakır\'da, alışveriş yapan kadının cebinden cep telefonunu yankesicilik suretiyle çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden kimliği tespit edildikten sonra aynı cadde üzerinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen hırsızlık olayının zanlısı H.D. adli kontrol ile serbest bırakılırken, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasınca kayıt edildiği görüldü. Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir işyerinden 2 gün önce alışveriş yapan M.A.\'nın cebindeki cep telefonunun çalınması sonrası ekipler çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayından sonra işyeri ve cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Görüntülerden hırsızın kimliğini ve fotoğrafını tespit eden ekipler, 2 gün sonra aynı cadde üzerinde telefonu çalan zanlı H.D.\'yi yakaladı. Soruşturması tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık malını satın alan M.G.B.\'ye suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi suçundan işlem yapıldı. İşyerindeki kameraya yansıyan hırsızlık anı görüntülerinde, bir çaydanlığı inceleyen M.A. adlı kadının çaydanlığı incelerken işyerinde çok sayıda kişi olmasına rağmen zanlı H.D.\'nin kadının yanına yanaşarak cebinde bulunan telefonu alıp hızla işyerinden çıktığı görülüyor.