T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Alışveriş merkezinde intihar girişimi

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'taki alışveriş merkezinde, borçları olduğunu söyleyen M

21 Şubat 2018 00:29

ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'taki alışveriş merkezinde, borçları olduğunu söyleyen M.Ç., restoranların bulunduğu katın korkuluklarına çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Mithatpaşa Mahallesi\'nde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Kredi kartı borçları olduğunu belirten M.Ç., restoranların yer aldığı kata gelerek, tırmandığı korkulukların arkasına geçti. İntihar edeceğini söyleyen M.Ç.\'yi alışveriş merkezindekiler ikna edemeyince polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.Ç.\'yi kısa sürede ikna ederek, korkuluklardan indirdi. M.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ZONGULDAK DHAZONGULDAKOlayMithatpaşa Mahallesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24