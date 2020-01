(Görüntülü Haber) Ali Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı'na tapuları verdi

Ali Ağaoğlu \"Her zaman onların yanında olacağım\" Sercan SAPANATAN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) - Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı\'na söz verdiği evlerin tapusunu takdim etti. Ağaoğlu Maslak 1453\'te düzenlenen basın toplantısında, Ali Ağaoğlu\'nun yanı sıra Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan ile sporcular katıldı. Basın toplantısında, 13 sporcuya ve teknik direktör Özcan\'a Çekmeköy\'de yer alacak dairelerin tapuları noter huzurunda verildi. Sözlerini tuttukları için mutlu olduğunu dile getiren Ali Ağaoğlu, şunları kaydetti: \"Maalesef sabah duyduğumuz haber bizi üzdü. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Biz burada güven içinde duruyorsak kahraman mehmetçiğimizin orada verdiği mücadele sayesindedir. Dünya kaos içinde biz de coğrafya olarak zor günler geçiriyoruz. Birlik beraberliğe her zamandan daha fazla ihtiyacımız var. Göğsümüzü kabartan, milli beraberliğimizi pekiştiren ampute takımımıza teşekkür ediyorum. Çalışmak azmetmek başarıyı getirir. Her şeyi devletten beklememek lazım. Arkadaşlarımızın yaptıklarının hiç bir zaman bedeli yok. Biz sadece üzerimize düşeni yaptık. Kaptanın dışında diğer arkadaşlarımızın dairesi yokmuş. Allah hepsine güle güle oturmayı nasip etsin. Her zaman onların yanında olacağım.\" Ağaoğlu, evlerin yer aldığı projenin 20-24 ay içinde bitireceğini ve sporcuların bu süreden sonra dairelerine yerleşebileceğini aktardı. OSMAN ÇAKMAK: \"ASLA PES ETMEK YOK BAŞARAYA DEVAM\" Ampute Milli Takımı\'nın kaptanı Osman Çakmak, hediyesinden dolayı Ağaoğlu\'na teşekkür etti. Güneydoğu gazisi olduğunu hatırlatan Osman Çakmak, \"Sabah aldığımız haber bizi üzüntüye boğdu. Bizi yıldıramazlar. Şehitte veririz gazi de oluruz ama ülkemizin birlik beraberliğini bozdurmayız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile geçen hafta beraberdik. \'Asla pes etmek yok başaraya devam\' sözü var. Bu yönde hareket edeceğiz. Bize destek verenlerden Allah razı olsun. Ali Bey herkesi ev sahibi yaptı. Allah razı olsun.\" diye konuştu. BARIŞ TELLİ \"ANNEMİN RÜYASINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUM\" Milli sporcu Barış Telli ise annesine verdiği ev sözünü böyle bir hediyeyle tuttuğunu aktararak, \"Annemin rüyasını gerçekleştirmiş oldum. Ali ağabeye, ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah her zaman birlik beraberliğimizi bozmasın\" dedi. Ampute Milli Takımı\'nın diğer oyuncuları Serkan Dereli, Feyyaz Gözaçık ve Rahmi Özcan da Ali Ağaoğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, başarıların devamının geleceğini kaydetti.