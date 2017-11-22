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(Görüntülü Haber) Alevilerin evlerine kırmızı boyayla çarpı işareti

Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)- MALATYA'da, Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atıldı

22 Kasım 2017 19:10

Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)- MALATYA\'da, Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atıldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Şube Başkanı Mehmet Topal olayı kınadı, ailelerin endişeli olduğunu söyledi. Polis, olayla ilgili araştırma başlattı. Olay, bu sabah Cemal Gürsel Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Alevi ailelerin oturduğu 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boya ile çarpı işareti yaptı. Sabah evlerinden çıkınca evlerinin kapı ve duvarlarında işaretleri görenler, polise haber verdi. İhbarla mahalleye gelen polisler, inceleme yapıp kapı ve duvarları boyayan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayı haber alan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı Mehmet Topal da mahalleyi ziyaret edip vatandaşlarla görüştü. Olayı kınayan Topal, vatandaşların endişeli olduğunu belirterek, \"Dün akşam Alevilerin çoğunluklu olarak yaşadığı Cumal Gürsel Mahallesi\'nde 13 evimiz kimliği belirsiz kişiler tarafından işaretlenmiştir. Alevi olan bu vatandaşların bundan sonraki süreçte ne tür katliamlara maruz kalacağını, ne tür şiddete maruz kalacakları şimdiden biz kestirebiliyoruz. İnançları, felsefeleri, yaşama biçimleri sürekli bir kalıba oturtulmaya çalışılan biz Aleviler, başkalarına uymak zorunda değiliz. Biz kendi inancımızı, kendi kültürümüzü yaşacağız. Biz bu topraklarda barışı inşa etmeye çalışacağız\" dedi. Vatandaşlar da duruma tepki gösterip işaretleri yapanların yakalanmasını istedi. Polisin olayla ilgili başlattığı araştırma devam ediyor.

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