(Görüntülü Haber) Alevi Bektaşi Federasyonu ve Eğitim-Sen'den eğitim mitingi...

Eğitim-Sen Yüksek Öğretim Genel Sekreteri Başkanı Özgür Bozdoğan, \"Yani açık bir şekilde herkesin bilmesi gerekir; eğer engellenmezse gelecek öğretim yılında Tunceli\'nin, Erzincan\'ın bütün ilçelerinde sadece imam hatip lisesi olacak\" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Alevi Bektaşi Federasyonu ve Eğitim-Sen\'in 17 Eylül\'de Kartal Meydanı\'nda düzenleyecekleri miting öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Taksim Hill Otel\'de düzenlenen toplantıda konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız, “Biz Aleviler ve Türkiye\'deki demokratik kamuoyu olarak varlığımız inkar eden tekçi, tek tip asimilasyoncu eğitim programını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu amaçla 17 Eylül 2017 pazar günü Alevi Bektaşi Federasyonu olarak Eğitim-Sen ile Kartal Meydanı\'nda saat 13.00\'da yapacağımız \'laik, bilimsel kamusal, parasız ve anadil eğitim istiyoruz\' mitingimiz için çalışmalarımız devam ediyor\" dedi. “TUNCELİ\'NİN, ERZİNCAN\'IN BÜTÜN İLÇELERİNDE SADECE İMAM HATİP LİSESİ OLACAK\" Eğitim-Sen Yüksek Öğretim Genel Sekreteri Başkanı Özgür Bozdoğan, ise , “Eğer biz sesimizi yükseltip, örgütlü bir şekilde durdurmazsak bu dönüşümü, önümüzdeki öğretim yılından itibaren nüfusu 10 bin olan ve 10 binin altında olan ilçelerde meslek liseleri ve anadolu liseleri açılamayacak. Nüfusu 50 binin altında olan ilçelerde güzel sanatlar ve fen liseleri açılayamayacak. Peki nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde ne açılacak? Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliğine göre sadece imam hatip liseleri açılacak. Yani açık bir şekilde herkesin bilmesi gerekir; eğer engellenmezse gelecek öğretim yılında Tunceli\'nin, Erzincan\'ın bütün ilçelerinde sadece imam hatip lisesi olacak\" şeklinde konuştu.