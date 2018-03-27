(Görüntülü Haber) Aldığı protezin parasını ödemeyince icralık oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- AFYONKARAHİSAR\'ın Kızılören ilçesinde 3 çocuk babası Salih Topak (49), geçen yıl yaptırdığı protezlerin parasını ödemeyince icralık oldu. SGK\'nın protez için verdiği 18 bin 540 TL ile başka borçlarını kapatan Salih Topak, protezi kullanamadığını ve iade etmek istediğini ancak firmanın kabul etmediğini söyledi.



Kızılören\'de oturan, evli 3 çocuk babası Salih Topak, 1999 yılında Eskişehir\'de muavin olarak çalıştığı yolcu otobüsünün altında kalıp felç oldu. Ankara\'da 107 gün tedavi gören Salih Topak, koltuk değneği kullanmaya başladı. Egzersizle koltuk değneklerinden kurtulan Salih Topak, 2013 yılında bacağındaki damar daralması nedeniyle tedaviye alındı. Sol bacağı diz altından kesilen Topak\'a protez takıldı. 2016 Ekim ayında Salih Topak\'ın sağ ayağında da yara oluştu. Yara büyüyünce Salih Topak, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi\'ne (SDÜ) tedavi için gitti. Burada 80 günlük tedavi sonrası Salih Topak\'ın sağ bacağı da aynı rahatsızlıktan diz altından kesildi.



İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI



Her iki bacağını da diz altından kaybeden Salih Topak, doktorunun yönlendirmesiyle geçen yıl nisan ayında diz altı protez ve karbon ayak yaptırmak üzere Ankara\'daki özel bir protez merkezine başvurdu. Salih Topak, ölçü alındıktan birkaç gün sonra parasını SGK kendisine ödedikten sonra verme koşuluyla imza karşılığı protezini teslim alıp evine döndü. 20 bin 600 TL\'ye fatura edilen protezi kullanamadığını öne süren Salih Topak, bir süre sonra firmaya protezi iade etmek istedi. Firma iadeyi kabul etmezken Salih Topak da SGK\'dan kendisine protez için ödenen 18 bin 540 TL\'yi borçlarını kapatmak için harcadı. Salih Topak ödeme yapmayınca protezi aldığı firma da hakkında icra takibi başlattı. Salih Topak\'a ihtarname masrafıyla birlikte 20 bin 699 lira 65 kuruşluk ilamsız takipte ödeme emri gönderildi.



\'ÇALMADIM, ÇIRPMADIM\'



Isparta SDÜ Hastanesi\'ne tedavi için gelen Salih Topak, \"19 senedir sağlıkla mücadele ediyorum. Hiçbir zaman hayata küsmedim. İnsanlarla iç içe oldum. Kendimi özürlü gibi düşünmedim. Protezci beni icraya verdi. Protez parasını ödemediğim için köye gelecekmiş. Çalmadım, çırpmadım. Protezi de kullanmadım. Yaptırdım, devlet bana o hakkı vermiş ama ben kullanmadığım için protezciye söyledim. \'Geri vereyim\' dedim. Kabul etmediler. Ben de parasını ödemedim. Ödemediğim için beni icraya vermiş\" dedi.



\'PROTEZLER EVDE DURUYOR\'



Protezi yapan firmanın icra takibiyle ilgili kendisini aradığını kaydeden Salih Topak, şöyle dedi:



\"İcrayla ilgili emniyete yazı gelmiş. Bir otomobilim var. Emniyet gördüğü yerde bağlayacakmış. 18 bin 540 TL protez için devletten para aldım. Arayan kişi parayı alamadığı için bana hakaret etti. \'Elinizden geleni ardınıza koymayın\' dedim. Ben ona \'protezleri alın para devlete kalsın\' dedim. \'Kullanmadığım protezin parasını vermem\' dedim. Protez parasını vermedim. Protezler evde duruyor. Borçlarım vardı. Eşim kanser hastası, 3 çocuğum okuyor. Hayatla mücadele ediyorum. Çok mu şey yapmışız? \'İcra\' diyor. Ben ondan da korkmuyorum. İcra işlemlerini başlattılar. Devletin bana vermiş olduğu hakkı kullandım. Çocuklarıma da sesleniyorum, korkmasınlar, yürekli olsunlar. Özürlü insanlara da diyorum. Yılmasınlar, hayatla barışık olsunlar.\"