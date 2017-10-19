(Görüntülü Haber) Albayrak: Tefeciler fındık fiyatını 3 liraya kadar düşürdü

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak, fındık fiyatının serbest piyasada tefeciler yüzünden 3 liraya gerilediğini iddia etti, “Üreticiye emeğinin karşılığını verin” çağrısında bulundu. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde beraberinde Ortahisar Ziraat Odası, Trabzon Muhtarlar Federasyonu, Trabzon Ortahisar Muhtarlar Derneği, Türkiye Emekliler Derneği Trabzon Şubesi, Trabzon KEKS Şubeler Platformu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak, fındıkta yaşanan fiyat oyunlarının üreticinin emeğinin nasıl sömürüldüğünü ortaya koyduğunu söyledi. Fındıkta yaşanan soygun ve sömürünün gün yüzüne çıktığını öne süren Albayrak, “Avrupalının yenmeyen fındığı niçin bizlerden 4-5 kat daha pahalı? Ülkemizde fındık fiyatını tefeciler 3 liraya kadar düşürdü. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) randıman düşük diye, üreticiyi geri çeviriyor. TMO’nun 18 ilçemizde sadece 3 alım yeri var ve yetersiz. 80 yıllık yalan da ortaya çıktı. Siyasetçiler meydanlarda fındık borsasını ‘Hamburg’dan Türkiye’ye alacağız’ diyor. Fındığı olmayan bir ülkede borsa olur mu? Avrupa’da büyük bir kuruyemiş firmasının fındık borsası gibi lanse edildiği ortaya çıktı” dedi. FINDIKTA TEKEL VAR Rekabet kurulunun ‘Fındıkta tekel yok’ söylemini hatırlatan ve tepki gösteren Albayrak, şöyle dedi: “Dünyada sağır sultanlar duydu, öğrendi, fındıkta tekel olduğunu. Son söz, dünya lideri fındığımızın değerini yabancılar biliyor, bizler bilemiyorsak vay halimize. Yetkililere çağrımız; fındık üreticilerinin emeğinin karşılığını verin, seslerini duyun, sorunlarını çözün, üretici hakkını alsın, ülkemiz kazansın.”