(Görüntülü Haber) Alaşehir'in yeni Başkan Uçak'tan maaş bağışı

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesi Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban\'ın, İYİ Parti\'den Manisa Milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesiyle yerine MHP\'li Meclis Üyesi Ali Uçak seçildi. Uçak, 11 ay boyunca maaşını Mehmetçik Vakfı ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı\'na bağışlayacağını söyledi. Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban\'ın, İYİ Parti\'den Manisa Milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesi üzerine bugün Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Toplantı Salonu\'nda yapılan meclis toplantısında Ali Uçak yeni belediye başkanlığı için aday gösterildi. Mecliste yapılan oylama ile AK Partili ve CHP\'li meclis üyelerinin tamamının oyunu alan Ali Uçak Alaşehir\'in yeni belediye başkanı seçildi. Yeni Başkan Ali Uçak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, \"Belediye meclis üyelerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Bugünden itibaren hizmet seferberliği başlatıyoruz. Alaşehir Belediyesi\'nde bugünden itibaren siyaset bitmiştir. Kaynaklarımızı israf etmeyeceğiz. Ama birlik ve beraberlik içinde hep birlikte çalışarak bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Belediye başkanlığı görevimden de bir kuruş maaş almayacağım. 11 ay boyunca maaşımı Mehmetçik Vakfı ile Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı\'na bağışlayacağım\" dedi. Uçak\'ın bu cümleleri salondaki vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.