(Görüntülü Haber) Alaşehir'de 1742 acemi er yemin etti

Vehbi SARIHAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) MANİSA\'daki Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Komutanlığı\'nda acemi eğitimlerini tamamlayan erler için yemin töreni düzenlendi. Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Komutanlığı\'nda acemi eğitimlerini tamamlayan 1742 acemi er için yemin töreni düzenlendi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Eğitim Alay Komutanı Ulaştırma Albay İsmail Elalmış, 2\'inci Ulaştırma Er Eğitim Taburu Komutan Tabur Komutanı Ulaştırma Yüzbaşı Zafer Çınar, İnzibat ve Trafik Eğitim Taburu Komutanı Piyade Yarbay Yusuf Yeşil ile yemin edecek askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, temel eğitim gören 1742 acemi er, silah ve Türk bayrakları ile donatılmış masaların çevresinde yemin etti. Törende konuşan Ulaştırma Albay Elalmış, \"Bugün Eğitim Alay Komutanlığına yeni katılan 24\'üncü dönem sözleşmeli erler, 368\'inci dönem kısa dönem erler ve 1997/3 tertip 2\'inci kademe erlerin ant içme töreni içi toplanmış bulunmaktayız. Toplam 1742 askerimiz ant içecek. Hepiniz hoş geldiniz. Canınızdan kıymetli çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de çocukların değerini çok iyi bilmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakarlıkta ve davranışta örnek, dosta güven, düşmana korku veren mümtaz askerleri olarak vatani görevlerinizi yüce milletimize layık bir şekilde yapacağınıza olan inancım tamdır. Tüm şehitlerimizi buradan saygıyla anıyorum. Yiğit Mehmetçikler yolunuz açık olsun\" dedi. Törene Alaşehir ve çevresinde şehit ve gazi olan askerlerin aileleri de törende yerlerini aldılar, duygulu anlar yaşandı. Yemin töreninde babalarıyla aynı alayda görev yapan babalara Albay Elalmış tarafından onur belgesi verildi. Tören geçişiyle sona eren törenin ardından yemin eden acemi erler, aileleriyle buluştu. Yemin töreninde Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, ailelerle yakından ilgilendi.