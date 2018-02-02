(Görüntülü Haber) Alaşehir'de 106 sözleşmeli er yemin etti

Vehbi SARIHAN ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) ALAŞEHİR Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Komutanlığı\'nda acemi eğitimlerini tamamlayan 106 sözleşmeli er için yemin töreni düzenlendi. Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alayı\'nda, acemi eğitimlerini tamamlamış 26\'ıncı dönem sözleşmeli 106 er için yemin töreni yapıldı. Törene, Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alayı Komutanı Albay Ali İsmail Elalmış, 1\'inci Askeri İnzibat ve Trafik Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Yusuf Yeşil, 2\'inci Ulaştırma Er Eğitim Taburu Komutan Vekili Ulaştırma Yüzbaşı Abdülrahim Güler ile yemin edecek askerlerin yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, temel eğitim gören 106 sözleşmeli er, silah ve Türk bayrakları ile donatılmış masaların çevresinde yemin etti. Alaşehir ve çevresindeki şehit ve gazi olan askerlerin ailelerinin de katıldığı törende, duygulu anlar yaşandı. Törende konuşan Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alayı Komutanı Albay Ali İsmail Elalmış, Toplam 106 sözleşmeli askerimiz ant içecek. Üç haftalık eğitimden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne kazandırılan askerlerimizin yetişmesinde en büyük paya sahip siz değerli anne ve babalarınıza şükranlarımı sunuyorum. Sevgili, yiğit Mehmetçikler, son olarak ettiğiniz kutsal andınızın sizlere, ailerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne ve milletimize hayırlı olmasını diler, gözlerinizden öperim. Allah\'a emanet olun dedi. Alay Komutanı Albay Ali İsmail Elalmış tören sonunda sözleşmeli askerlerin aileleri ile yakından ilgilendi.