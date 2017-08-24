(Görüntülü Haber) Alanyasporlu Efecan: Bu takım iyi işlere imza atacak

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ALANYASPOR\'un deneyimli kanat oyuncusu Efecan Karaca, lige kötü başladıklarını belirterek, \"Taraftarlarımızı üzdük ama ben onlardan şunu istiyorum; sabretsinler. Bu takım iyi işlere imza atacak\" dedi. Süper Lig\'in ilk 2 maçında mağlup olan Alanyaspor\'un kanat oyuncusu 27 yaşındaki Efecan Karaca, alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Geride kalan 2 haftada henüz puan alamadıklarını belirten Efecan Karaca, “Taraftarımızı üzdük. Biz de böyle olmasını istemezdik. Kasımpaşa maçının ilk 30 dakikasını iyi oynadık ama rakibimiz de aslında çok iyi oynamadı. Üç kez gelip üç gol attılar. Bursaspor maçının da ikinci yarısında iyi oynadık. 2-0\'dan 2-2\'ye getirdik. Üçüncü golü de bulabilirdik. Maalesef bunu Bursaspor yaptı ve 90 artıda gol yedik. İki haftadır yaşadığımız mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Taraftarlarımızı üzdük ama ben onlardan şunu istiyorum; sabretsinler. Bu takım iyi işlere imza atacak. İnşallah ilk üç puanımızı Karabükspor maçında alacağız. Ardından da galibiyet serisi yapmak istiyoruz\" dedi \"ÖZGÜVENİ YAKALAMAMIZ LAZIM\" Takım olarak öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu aktaran Karaca, “Geçen yıl bunu nasıl başardıysak bu yıl da başarmak istiyoruz. Bizim şu an öncelikle galibiyetler alıp özgüveni yeniden yakalamamız lazım. Ardından yükselişe geçeriz zaten\" diye konuştu. \"BİR YÜKSELİŞİM VAR\" Kendisinin 2\'nci Lig\'den bu yana Alanyaspor\'da top koşturduğunu kaydeden Efecan Karaca şöyle dedi: \"Bu takımla ligler atlayarak Süper Lig\'e geldim. Alanyaspor\'un bana çok şey kattığını düşünüyorum. Ben de Alanyaspor\'a bir şeyler katmaya çalışıyorum. Evet, bir yükselişim var. İnşallah bu yükselişi bu sene de devam ettirmek istiyorum. Tabi bunu yaparken önce Alanyaspor\'un başarı çıtasını yükseltmeyi amaçlıyorum, takımımla ben de zaten yükselirim.\" FOTOĞRAFLI