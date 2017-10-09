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(Görüntülü Haber) Alanya’da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yollarda ve özellikle alt geçitlerde araçlar sulara gömüldü

09 Ekim 2017 03:06

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yollarda ve özellikle alt geçitlerde araçlar sulara gömüldü. Metrekareye 57.3 klogram yağışın düştüğü belirtilirken, yağışlı havanın yarın sabaha kadar devam edeceği kaydedildi.

Alanya\'da saat 19.00 sıralarında başlayan yağmur, kısa sürede sağanağa dönüştü. Yoğun yağıştan etkilenen bazı bölgelerde küçük su baskınları yaşanırken, bazı bölgelerde ise yollar su altında kaldı. Saat 21.00 sıralarında etkisini artıran yağışla birlikte D-400 karayolu üzerinde bulunan battı- çıktı yağmur suyuyla doldu. Suyun derinliğini hesap edemeyerek battı- çıktıya giren sürücüler otomobilleriyle su altında kaldı. Sürücüler kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, suya gömülen araçlar ise olay yerine gelen çekici yardımıyla çıkarıldı.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre metrekareye ortalama 57.3 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Güneyden saatte 40 kilometre hızla esen rüzgarın da yer yer etkisini sürdürdüğü yağışlı havanın yarın sabaha kadar devam edeceği kaydedildi.

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