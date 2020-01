(Görüntülü Haber) Alanya'da Noel Pazarı kuruldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde yerleşik yabancıların ülkelerine ait yiyecek ve eşyaları sergilediği Uluslararası Noel Pazarı bu yıl 8\'inci kez kuruldu. Pazarın kurulmasıyla yabancılar Noel kutlamalarını da başlattı.



Türkiye\'de 79 ülkeden 17 bin yerleşik yabancıyla en çok yerleşik yabancının ikamet ettiği ve 42 bin yabancının mülk sahibi olduğu Alanya\'da bu yıl 8\'incisi düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı kuruldu. Belediye binası arkasına kurulan geniş alandaki Noel Pazarı ile ilçedeki Noel kutlamaları da başladı. Noel Pazarı\'na yabancı derneklerin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve işletme de katılarak stant açtı. Bu stantlarda, her ülke kendi milli kültürüne ait yiyecek, içecek ve hediyelik eşyaları sergileyerek satış yaptı. Noel Pazarı, yabancı müzik ve halk oyunları gruplarının sahne aldığı etkinliklerle renklenirken alana kurulan metalden yapılma ışıklandırılmış 14 metrelik Noel ağacına ziyaretçiler yoğun ilgisi gösterdi.



GELİRLER ENGELLİLERE



Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel, Alanya\'nın dünyanın en huzurlu, en mutlu ve en güvenli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Alanya\'da 79 milletten insanın huzurla yaşadığını belirten Başkan Yücel, \"Alanya 99 milletten ziyaretçisi olan, 17 bin yerleşik yabancının yaşadığı ve 40 binin üzerinde mülklerin olduğu bir şehir. Bu vesileyle yılda bir kez kurulan 8\'inci Uluslararası Noel Pazarı\'nı düzenliyoruz. Çeşitli ülkelerden yerleşik yabancılar, 20\'ye yakın yabancı dernek olmak üzere 140 stant açıldı. Buradaki stantlardan elde edilen gelirle de engellilere her yıl katkı sağlanıyor. Burada yabancılar ülkelerinin gelenek ve kültürlerini tanıtıyor\" dedi.



ÖRNEK ŞEHİR ALANYA



Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Noel Pazarı\'nın ilçede yaşayan insanların kaynaşmasında büyük etken olduğunu söyledi. Pazara ilginin yoğun olduğunu aktaran Karaoğlu, \"Farklı kültürle dinlerden insanların, barış ve huzur içerisinde yaşadığı dünyaya örnek bir şehir Alanya. Buradan elde edilen gelirle engellilerin engelsiz yaşamasına vesile oluyoruz. Yıllardır Alanya\'da bu pazarı başarılı bir şekilde yapıyoruz. Alanya sadece tarihi veya deniziyle değil, farklı kültürlerden insanların huzur içerisinde komşu olarak nasıl yaşandığına örnek bir şehirdir\" diye konuştu.



\'KENDİMİZİ YABANCI GİBİ HİSSETMİYORUZ\'



Alanya Yabancılar Meclisi Gürcistanlı Sözcüsü Luiza Gititashvili de şöyle dedi:



\"Biz burada çok mutluyuz. Mutluyuz ki \'Alanyalıyız\' diyebiliyoruz. Kendimizi yabancı gibi hissetmiyoruz. Noel Pazarımız bizi her yıl birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Buradayken kendimizi daha da arkadaş hissediyoruz.\"