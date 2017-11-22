(Görüntülü Haber) Alanya'da hırsızlık çetesi çökertildi

Engin ANAK ALANYA, (DHA) ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde bir ayda 8 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 8 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Çete olarak çalıştıkları tespit edilen şüphelerden 2\'sinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan da arandığı ortaya çıktı. Alanya\'da bir ayda 8 ayrı evden aynı tekniklerle hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Savcılık koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızların peşine düştü. Hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtları inceleyen polis, şüphelilerin 34 HH 7466 plakalı otomobille Alanya\'da gezdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı kısa kovalamacanın ardından ilçe girişinde yakaladı. Araçta bulunan A.S. (27), Y.G. (21), Ö.M. (20) ve O.Ç. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, hırsızlık olayının diğer şüphelileri Ö.M. (25), M.Ş.M. (20), F.G. (21) ile M.B.\'yi (20) de bir işyerine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüpheli A.S. ve Y.G.\'nin haklarında terör örgütü propagandası yapmak suçundan arandığı da ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 15 cep telefonu, çeşitli markalarda 12 kol saati, kurusıkı tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız av tüfeği, Kalaşnikof olarak bilinen AK-47 tüfeğe ait 5 mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki 5 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.