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Spor

(Görüntülü Haber) Alanya'da cirit müsabakaları yapıldı

ALANYA, (DHA) Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Atlı Cirit 1'inci Lige Çıkma D Grubu müsabakaları yapıldı

09 Eylül 2017 19:11

ALANYA, (DHA) Antalya\'nın Alanya İlçesi\'nde Atlı Cirit 1\'inci Lige Çıkma D Grubu müsabakaları yapıldı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Alanya\'da ilk kez düzenlenen Atlı Cirit 1\'inci Lige Çıkma D Grubu müsabakaları başladı. Milli Egemenlik Plajı\'ndaki müsabakalara Kocaeli Hünkar 1453, Bayburt Atlı Spor Kulübü, Uşak Binicilik Atlı Spor Kulübü ve Erzurum Ilıca Termal takımları katıldı. Toplamda 40 atın yarıştığı müsabakaların ilk gününde kıran kırana müsabakalar gerçekleşti. Müsabakaları izleyenler arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve sporseverler yer aldı.

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