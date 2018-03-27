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(Görüntülü Haber) Alanya'da 54 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde izolasyon malzemesi taşıyan kamyonda 54 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

27 Mart 2018 13:20

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde izolasyon malzemesi taşıyan kamyonda 54 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçeye yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün saat 22.00 sıralarında ilçeye girişte takibe alınan 07 NV 084 plakalı izolasyon malzemesi taşıyan kamyon Kızlarpınarı Mahallesi\'nde durduruldu.

Polis kamyon kasasındaki kolileri açarak kontrol etti. Yapılan aramalarda izolasyon malzemesi görünümlü kutuların içerisine gizlenmiş değişik markalarda toplam 54 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, kamyon şoförü Mehmet Y.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Y.\'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
 

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