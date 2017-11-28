(Görüntülü Haber) Aladağ'daki yangında ölen öğrencilerin aileleri Bakanlık önünde 'adalet' istedi

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ADANA\'nın Aladağ ilçesindeki bir cemaat yurdunda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, olayın 1\'inci yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Ellerinde çocuklarının isimlerini taşıyan aileler, bugüne kadar olayla ilgili bir gelişme yaşanmadığını belirterek adalet sağlanmasını istedi. Adana\'nın Aladağ ilçesindeki bir cemaat yurdunda 29 Kasım 2016\'da çıkan yangın sonucu 10\'u öğrenci 12 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda öğrenci de yaralanmıştı. Olay nedeniyle yurt müdürünün de aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edilirken olayda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri Ankara\'ya gelerek Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 20 kişilik grup, üzerinde \'Aladağ\'a adalet gelmedikçe bu yangın sönmez\' yazılı pankart açarak adalet sağlanmasını istediler. Grup adına konuşan Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı ve CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, şunları söyledi: \"Köylerde ilköğretimden sonra okul olmaması, var olan okullarda öğretmen olmaması, taşımalı eğitim koşullarının kaldırılması, devlet yurtlarının yetersiz olması, Aladağ\'daki devlet yurdunun yıkılması, ailelere başka seçenek bırakmamaktadır. Ve, dava sırasında ailelerin açıkça belirttiği şekilde milli eğitim, kaymakamlık, muhtarlar tarafından tarikat yurduna yönlendirme yapılmıştır. Bugün hâlâ Aladağ\'daki devlet yurdu tamamlanmadı. Kozan\'dan 2 haftada bir çocukları köye getiren servis milli eğitim tarafından tamamen kaldırıldı. Köy yolları yapılmadı.\" \'BİZ ADALET İSTİYORUZ\' Olayda yaşamını yitiren Semanur Aydoğdu\'nun annesi Durdu Aydoğdu ise bugüne kadar olayla ilgili bir gelişme yaşanmadığını ifade ederek, \"Biz adalet istiyoruz. Biz adalet arıyoruz. Biz ağladık başka analar ağlamasın. Biz yandık başka evlatlar yanmasın. Adalet nerede? Devlet niye bizim çocuklarımızın hakkını aramıyor?\" dedi. CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen de 1 yıllık süreç içinde 12 eve ateş düştüğünü belirterek, \"Ne yazık ki 12 çocuğumuzun yanması yetmedi ki devletimiz orada hâlâ ne yurt açtı ne de geri kalanların eğitimiyle ilgili en ufak bir adım attı. Bir komisyon kuruldu ama o komisyonda hiç bir şey yapmadı. Aileler bu nedenle bugün Ankara\'da. Buradan hükümete seslenmek istiyoruz. Artık bu anaların, bu babaların yürekleri yanmasın. Bir an önce bu çocukların eğitimleriyle ilgili sorunları bitsin, Artık Aladağ\'ın köyleri yola kavuşsun. Artık Aladağ\'da doğan çocuklar eğitim haklarına kavuşsun\" dedi.