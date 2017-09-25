(Görüntülü Haber) Alaçatı sokakları süslü kadınlarla renklendi

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nin Alaçatı Mahallesi\'nde sokaklar, \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' etkinliğiyle renklendi. Alaçatı\'da gerçekleştirilen Zeynep Erdem\'in yaptığı organizasyonuna yaklaşık 50 kadın, süsledikleri bisikletleriyle katıldı. Alaçatı pazaryerindeki balık mezadının yapıldığı alanda toplanan kadınlar, Alaçatı sokaklarından geçerek, Çamlık yoldan Ilıca dört yola kadar gidip, başlangıç noktalarına geri döndü. Kadınlar, güzergah boyunca \"Süslüyüz, güzeliz, bisikletliyiz\", \"Arabadan in, bisiklete bin\", \"Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu\" sloganlarını attı. Bisiklet turuna Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç da, kısa bir süre bisiklet sürerek eşlik etti. Kadınlar, bisiklet turu boyunca yol güvenliklerini sağlamak için görev yapan trafik polisiyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. \"SÜSLENDİK, PÜSLENDİK, BİSİKLETLERİMİZE BİNDİK\" Bisiklet turunun tamamlanmasının ardından açıklama yapan Zeynep Erdem, 2013\'te İzmir\'de Sema Gür\'ün girişimleriyle bisiklete binen bir grup kadının desteğiyle ve beş yıl içinde büyüyerek, bu yıl 50 il ve ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik ile bisikletin çevreyi kirletmeyen, doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu vurgulamak istediklerini ifade etti. Alaçatı\'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'nu ilk kez gerçekleştirdiklerini belirten Erdem, \"Amacımız, bisikletli yaşamı tanıtmak, bisikletin çevreci bir araç olduğunu ve her gün kullanabileceğimizi göstermek. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz. Motora karşı bisiklet diyoruz. Bisiklete saygı, kadına saygı, kadın bisikletliye saygı istiyoruz. Bu amaçla bugün toplandık. Süslendik, püslendik, bisikletlerimize bindik. İlk turumuzu yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl daha geniş katılımla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bisikletin de kuralları var. Tura başlarken arkadaşlarımıza aradaki mesafeyi korumalarını, duracağımız vakit \'duruyorum\' demelerini ve sağa çekmelerini söyledik. Aslında bisiklet sürerken, kask da takmamız gerekir ama bugün süslü olduğumuz için kask takamadık. Avrupa\'da otomobilsiz yaşam günleri var. Ama bizde yok. Bisiklet yollarımızın daha iyi yapılmasını istiyoruz\" diye konuştu.