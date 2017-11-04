(Görüntülü Haber) Alacak kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı (Yeniden)

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da para anlaşmazlığından çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

04 Kasım 2017 14:56

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da para anlaşmazlığından çıkan bıçaklı kavgada 1\'i ağır, 3 kişi yaralandı.



Olay, saat 16.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşındaki Bayram Alan, yolda yürüdüğü sırada daha önceden aralarında para anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan 46 yaşındaki Ünal Koçyiğit ile karşılaştı. Alan, Koçyiğit ile konuşmak istedi. İkili arasında başlayan konuşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ünal Koçyiğit yanındaki bıçakla Alan\'a saldırdı. Alan da cebindeki bıçağı çıkartarak Koçyiğit\'i baş ve belinden olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Kendisi de elinden yaralanan Bayram Alan, yakınlarda bulunan polis merkezine giderek teslim oldu. Kanlar içinde yerde kalan Ünal Koçyiğit çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Koçyiğit\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kavgayı ayırmaya çalışırken elinden yaralanan 39 yaşındaki Mehmet Şafak da ambulansla hastaneye kalıdrılarak tedavi altına alındı.



Gazetecilerin sorusu üzerine olayı anlatan Bayram Alan, \"Ben konuşmak istedim. Önce o bana saldırdı. Ben de cebimden bıçağı çıkartarak onu bıçakladım\" dedi. Gözaltına alınan Bayram Alan Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Başlatılan soruşturma sürüyor.

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