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(Görüntülü Haber) Alaattin Çakıcı, hastanede doktor kontrolden geçti

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KESKİN T Tipi Cezaevinde yatan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, götürüldüğü Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi

19 Ekim 2017 20:38

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KESKİN T Tipi Cezaevinde yatan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, götürüldüğü Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Bugün öğle saatlerinde Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi?ne geniş güvenlik tedbirleri altında 40 jandarma ve polis gözetiminde getirilen Alaattin Çakıcı, hastanenin morg kapısından içeri alınarak doktor tarafından muayene edildi. Çakıcı, hastane çıkışında da yine 40 kişilik jandarma ve polis ekibinin ortasına alınarak cezaevi aracına bindirildi. Çakıcı\'nın Avukatı Mehmet Sinan İnce yaptığı açıklamada, \'Sayın Alaattin Çakıcı ölümcül düzeydeki 15 hastalığının ikisi için Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Hastanede gerekli tetkikler, muayenelerden geçirildi. Konu ile ilgili açıklamayı daha sonra tetkikler sonuçlandığında yapacağız diye konuşu.

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