(Görüntülü Haber) Akyazı'da trafik kazasında ölen 3 kişi toprağa verildi

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, trafik kazasında ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi. Özel bir lisede eğitim gören 17 yaşındaki Hümanur Soykan ile Buse Sarem Gümüş\'ün yakınları ve sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Akyazı\'da dün, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Özarslan, yanındaki, özel bir lisede eğitim gören Hümanur Soykan ile Buse Sarem Gümüş yaşamını yitirdi. Hümanur Soykan Kuzuluk Mahallesi\'nde, Buse Sarem Gümüş Alaağaç Mahallesi\'nde, evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Özarslan ise ilçe merkezinde toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta duran Hümanur Soykan\'ın kız kardeşi Burcu Soykan gözyaşı döktü. Buse Sarem Gümüş\'ün annesi Pınar Gümüş kızının ölümünün acısını yaşarken, yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. İki lise öğrencisinin sınıf arkadaşları da canezede büyük hüzün yaşadı.